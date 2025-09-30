Le Milli Medjlis adopte un projet de loi sur la création d'une ambassade d'Azerbaïdjan au Royaume de Bahreïn

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le Milli Medlis (Parlement azerbaïdjanais) a adopté un projet de loi sur l'établissement de l'ambassade du pays au Royaume de Bahreïn.

Le projet de loi « Sur la création d’une ambassade de la République d’Azerbaïdjan au Royaume de Bahreïn (dans la ville de Manama) » a été débattu lors de la réunion plénière du Milli Medjlis tenue le 30 septembre.

Le projet de loi a été présenté par Samad Seyidov, président de la commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis.

Le président de la commission a dit que l'approfondissement des relations avec le monde arabe était l'un des axes prioritaires de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan. « À cet égard, le Royaume de Bahreïn est l’un des pays du Golfe ayant établi des relations de haut niveau avec l’Azerbaïdjan. L’ouverture de l’ambassade portera les relations entre l’Azerbaïdjan et le Royaume de Bahreïn à un nouveau niveau », a-t-il souligné.

Le projet de loi a ensuite été soumis au vote et adopté.