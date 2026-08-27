Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères appelle la Russie à enquêter sur la provocation devant l’ambassade

Bakou, 27 août, AZERTAC

Nous condamnons fermement l’affichage, jeudi 27 août, dans l’après-midi, de photos à caractère provocateur visant notre pays par des individus non identifiés devant la maison d’hôtes de l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en Fédération de Russie.

C’est ce qu’indique une déclaration publiée par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères.

« Outre le fait que cette provocation inacceptable vise à provoquer artificiellement une détérioration des relations entre l’Azerbaïdjan et la Russie, il ne peut être exclu qu’elle s’inscrive dans le cadre de la campagne diffamatoire et partiale menée ces derniers temps contre l’Azerbaïdjan par plusieurs médias russes.

La partie azerbaïdjanaise exhorte les autorités compétentes de la Fédération de Russie à prendre les mesures juridiques qui s’imposent à l’égard de tels actes provocateurs, à mener une enquête exhaustive sur l’incident et à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir la répétition de faits similaires.

Nous attendons de la partie russe qu’elle remplisse pleinement ses obligations, en vertu de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, en garantissant un niveau de sécurité adéquat à l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan et à ses employés, ainsi qu’en empêchant tout acte provocateur susceptible d’entraver le fonctionnement normal de la mission diplomatique », lit-on dans la déclaration.