Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères publie un communiqué sur les tensions entre l’Inde et le Pakistan

Bakou, 1er mai, AZERTAC

Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan a publié un communiqué concernant les tensions croissantes entre l’Inde et le Pakistan à la suite de l’attaque survenue à Pahalgam.

« Nous suivons avec préoccupation les récentes tensions entre l’Inde et le Pakistan », indique le communiqué. « Nous appelons les deux parties à faire preuve de retenue et à engager un dialogue constructif en vue d’une désescalade. Il est nécessaire d’éviter toute action unilatérale dans une situation aussi sensible. »

Le ministère exprime également l’espoir qu’une enquête internationale ouverte et transparente soit menée pour faire toute la lumière sur les événements récents.

« Nous estimons qu’un dialogue significatif, fondé sur les normes et principes du droit international ainsi que sur les résolutions pertinentes des Nations Unies, constitue la voie à suivre pour la résolution de ce conflit. »

La déclaration conclut en affirmant : « Dans un esprit de stabilité régionale partagée, nous espérons que les deux pays utiliseront les canaux diplomatiques pour promouvoir la paix et la coopération, dans l’intérêt de leurs peuples et de l’ensemble de la région. »