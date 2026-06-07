Le ministère des Affaires étrangères communique les dernières informations sur les citoyens azerbaïdjanais blessés dans l’attaque en mer d’Azov

Bakou, 7 juin, AZERTAC

À la suite des informations faisant état de morts et de blessés parmi les citoyens azerbaïdjanais dans l’attaque de drones contre des cargos en mer d’Azov, des représentants de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Russie se sont immédiatement rendus sur place.

Des membres de la section consulaire de l’ambassade se trouvent actuellement dans la ville d’Ieïsk. Les diplomates accompagnent les citoyens azerbaïdjanais blessés et secourus afin de leur fournir une assistance consulaire directe. Selon les informations disponibles, l’état de santé des blessés est stable et plusieurs d’entre eux devraient prochainement quitter l’hôpital, selon le ministère des Affaires étrangères.

Dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage en cours menées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, les procédures d’identification des personnes décédées ainsi que les autres formalités requises sont poursuivies.

En outre, l’ambassade prend toutes les mesures nécessaires pour établir les documents des citoyens azerbaïdjanais secourus, leur délivrer des laissez-passer d’urgence et organiser leur rapatriement.

Le ministère des Affaires étrangères a souligné que cette affaire faisait l’objet d’un suivi particulier et qu’une coordination étroite était assurée avec l’ensemble des organismes compétents.

Des informations complémentaires concernant l’identité des victimes ainsi que le rapatriement de leurs dépouilles en Azerbaïdjan seront communiquées au public dès qu’elles seront disponibles.