Le ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan publie un communiqué sur les risques croissants dans l’environnement sécuritaire international

Bakou, 9 juin, AZERTAC

« Il est de notoriété que, dans le contexte actuel de l’environnement sécuritaire international, l’escalade des tensions et les conflits armés en cours dans diverses régions, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent de constituer une grave menace pour la paix et la sécurité internationales », a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan dans un communiqué.

Le communiqué indique :

« Malheureusement, des cas ont été enregistrés dans lesquels des citoyens azerbaïdjanais présents dans ces zones ont perdu la vie ou subi des blessures corporelles de gravité variable à la suite d’affrontements armés et d’opérations militaires.

De tels incidents démontrent une nouvelle fois que les risques sécuritaires dans les zones de conflit et à proximité de celles-ci sont extrêmement élevés et constituent de graves menaces pour la vie et la santé de nos citoyens qui se rendent dans ces régions ou y exercent leurs activités.

Dans ce contexte, nous appelons une nouvelle fois nos citoyens à évaluer attentivement la situation sécuritaire avant de se rendre dans des pays étrangers, à tenir compte des mises en garde et des recommandations des organes officiels, et à s’abstenir de voyager dans les zones où se déroulent des conflits et des opérations militaires.

À cet égard, nous soulignons une fois de plus que toute forme de participation de citoyens à des conflits armés et à des opérations militaires sur le territoire d’États étrangers, que ce soit à titre de mercenaire ou sur une base volontaire, engage leur responsabilité pénale conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan.

Les missions diplomatiques et les consulats de la République d’Azerbaïdjan poursuivent leurs activités visant à protéger les droits et les intérêts de nos citoyens à l’étranger.

Par ailleurs, il est particulièrement important que chaque citoyen adopte une attitude responsable à l’égard de sa propre sécurité et évite toute activité à haut risque.

Le ministère des Affaires étrangères continue de suivre de près l’évolution de la situation internationale. »