Le ministère russe des Affaires étrangères appelle à relancer la coopération culturelle avec l’Azerbaïdjan

Moscou, 4 juin, AZERTAC

« La Russie entend développer de manière cohérente l’ensemble des relations bilatérales avec l’Azerbaïdjan et estime nécessaire de relancer une coopération pleinement opérationnelle dans le domaine culturel et humanitaire », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Maria Zakharova, lors d’un briefing organisé en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2026).

« Moscou entend développer de manière cohérente l’ensemble des relations bilatérales, ce qui répond aux intérêts des peuples de nos deux pays. Nous estimons nécessaire de relancer prochainement une coopération complète dans le domaine culturel et humanitaire après la pause qui s’est produite », a-t-elle déclaré.

Selon Maria Zakharova, il existe un certain nombre d’initiatives et elles ont été discutées au plus haut niveau.