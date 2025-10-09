Le ministère turc des Affaires étrangères salue l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Bakou, 9 octobre, AZERTAC

Le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu’il se félicitait de l’instauration d’un cessez-le-feu à Gaza, indique l’agence de presse Anadolu.

S’attendant à ce que l’accord de cessez-le-feu soit pleinement appliqué, le communiqué du ministère a souligné que « avec l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, il est impératif que l’aide humanitaire soit acheminée vers Gaza et que les efforts de reconstruction de Gaza soient lancés sans délai. La Türkiye continuera d’apporter une aide humanitaire substantielle à Gaza dans la période à venir. »

Indiquant que la paix durable au Moyen-Orient ne peut être atteinte qu’à travers un règlement juste de la question israélo-palestinienne, le communiqué a exprimé l’espoir du ministère « que la dynamique acquise lors des négociations de cessez-le-feu contribuera également, dans la période à venir, à la réalisation de la solution à deux États ».

« Nous saluons les efforts du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis dans la médiation des négociations de cessez-le-feu. La Türkiye réaffirme son engagement à contribuer activement et à apporter son soutien tout au long des phases de mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu », indique le communiqué.

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’Israël et le Hamas avaient approuvé la première phase d’un accord sur Gaza proposé par les États-Unis.

Le plan en 20 points, présenté pour la première fois le 29 septembre, prévoit la libération de tous les captifs israéliens en échange de prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu, le désarmement du Hamas ainsi que la reconstruction de Gaza.