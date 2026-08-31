l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

POLITIQUE

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense est en visite de travail en Türkiye

Bakou, 31 août, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, est en visite de travail en Türkiye.

Le ministre Hassanov a participé, dimanche 30 août, à la cérémonie de remise des diplômes des écoles militaires de l'Université de la Défense nationale, dans la capitale Ankara.

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, qui a assisté à la cérémonie, a félicité les diplômés.

Par la suite, conformément au programme, les diplômes ont été remis aux diplômés. Le colonel-général Zakir Hassanov a remis les diplômes aux diplômés azerbaïdjanais ayant terminé avec succès leur formation dans les écoles militaires.

 

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