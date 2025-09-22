Le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports rencontre le président de la Fédération européenne de natation

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Lundi 22 septembre, le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gaïbov, a rencontré le président de la Fédération européenne de natation, Antonio Silva.

Lors de l’entretien, Farid Gaïbov s'est dit confiant que le mémorandum d'accord signé aujourd'hui entre la Fédération européenne de natation, la Fédération azerbaïdjanaise de natation, l'Université de médecine d'Azerbaïdjan et l'Académie des sports d'Azerbaïdjan soutiendra le développement de ce sport. Les perspectives de coopération avec la Fédération européenne de natation, le développement de la natation et la mise en œuvre de projets communs ont été abordés lors de la rencontre.

Les parties ont souligné l'importance de renforcer les relations mutuelles.