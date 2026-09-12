Le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture : Près de 40 stands sont installés pour le deuxième Festival du miel à Kelbedjer

Kelbedjer, 12 septembre, AZERTAC

« Le festival du miel vise à promouvoir le miel de Kelbedjer ainsi que, plus largement, les différents types de miel produits dans le pays », a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, Medjnoun Mammadov, dans une interview accordée à un correspondant régional de l’AZERTAC.

Il a souligné que Kelbedjer est le district qui compte le plus grand nombre de colonies d’abeilles dans le pays. Par rapport à l’année dernière, le nombre d’apiculteurs et de stands a augmenté lors de la présente édition de cette année du festival.

« Près de 40 stands sont installés cette année au deuxième Festival du miel organisé à Kelbedjer. Le nombre de visiteurs devrait également être deux à trois fois supérieur à celui de l’année dernière », a fait savoir le ministre de l’Agriculture.