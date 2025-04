Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères discute de la sécurité internationale avec le Prince héritier du Koweït

Bakou, 30 avril, AZERTAC

En marge de sa visite officielle dans l'État du Koweït, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Djeyhoun Baïramov a rencontré mercredi le cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Prince héritier du Koweït.

Les différents aspects de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et le Koweït, ainsi que les questions de sécurité régionale et internationale, ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.

Les parties ont exprimé leur satisfaction du niveau du dialogue politique actuel entre les deux pays et souligné l’importance d’accroître les visites et les contacts de haut niveau. Il a été indiqué que les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères étaient utiles pour identifier les domaines potentiels pour la coopération.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération au sein des organisations régionales et internationales, y compris l'ONU, l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et le Mouvement des non-alignés.

Le Prince héritier du Koweït a rappelé sa visite en Azerbaïdjan lors de la COP29 et sa rencontre avec le président Ilham Aliyev, soulignant que le développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de la sécurité énergétique et du tourisme avaient été au centre de l’attention.

L’importance de la prochaine réunion de la Commission mixte entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de l’État du Koweït a été soulignée lors de l’entretien.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.