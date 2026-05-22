Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et la vice-secrétaire générale de l’ONU ont échangé sur l’urbanisme et l’agenda climatique

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a reçu jeudi une délégation conduite par la vice-secrétaire générale des Nations unies, Amina Mohammed.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de coopération entre l’Azerbaïdjan et les Nations unies, ainsi que sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, l’action climatique et les initiatives liées à la reconstruction post-conflit.

Djeyhoun Baïramov a mis en avant la contribution de son pays aux questions de paix et de sécurité internationales, ainsi que son rôle dans la promotion de la coopération régionale, des projets de connectivité et de la sécurité énergétique. Il a également évoqué les vastes travaux de reconstruction en cours de réalisation dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation et les mesures visant le retour sûr et digne des personnes déplacées internes.

De son côté, Amina Mohammed a souligné l’importance du partenariat entre l’ONU et l’Azerbaïdjan, en particulier dans les domaines du développement durable, de l’urbanisme, de l’action climatique et des questions humanitaires.