Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et son homologue égyptien discutent des questions régionales

Bakou, 21 novembre, AZERTAC

Un entretien téléphonique s’est tenu, jeudi 21 novembre, entre le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, et le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Affaires des expatriés, Docteur Badr Ahmed Mohamed Abdel Atti.

Au cours de la conversation téléphonique, l’importance du développement des relations d’amitié fondées sur la confiance mutuelle entre l’Azerbaïdjan et l’Égypte, ainsi que des relations bilatérales et multilatérales, a été mise en valeur. Il a également été évoqué qu'il était essentiel d’améliorer la coordination au sein des organisations internationales et dans le cadre des formats multilatéraux, et d’intensifier les efforts communs dans les domaines d’intérêt mutuel pour les deux pays.

Les discussions menées en marge de la 29e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le rôle de cet événement de portée mondiale dans la lutte contre les changements climatiques ont été soulignés. Il a été déclaré que cet événement pourrait offrir des opportunités supplémentaires pour la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte dans le domaine des énergies vertes.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également procédé à un échange de vues sur les questions régionales d’intérêt réciproque.