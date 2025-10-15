Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre la présidente en exercice de l’OSCE

Bakou, 15 octobre, AZERTAC

Mercredi 15 octobre, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la ministre des Affaires étrangères de la Finlande et présidente en exercice de l'OSCE, Elina Valtonen.

Les discussions ont porté sur les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Finlande, les axes prioritaires de la présidence finlandaise de l'OSCE, les défis auxquels l'OSCE est confrontée, l'état actuel et les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'OSCE, ainsi que la situation post-conflit dans la région et le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Les parties ont évoqué avec satisfaction la contribution des rencontres entre les dirigeants tenues à Bakou en marge de la COP-29 l'année dernière, ainsi qu'à New York lors de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, au développement des relations bilatérales. Les ministres ont souligné l'importance d’intensifier les visites mutuelles et le dialogue afin d’étendre les relations.

Les priorités de la présidence finlandaise de l'OSCE ont également été abordées. Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné que la présidence finlandaise intervient à un moment où la sécurité en Europe est confrontée à de graves défis. Dans ce contexte, l’importance pour l’OSCE, en tant que plateforme multilatérale, de s’adapter avec souplesse aux nouvelles réalités tout en maintenant sa pertinence et sa fonctionnalité, a été mise en avant.

Le ministre azerbaïdjanais a informé son homologue finlandaise de la situation actuelle dans la région, des travaux de restauration dans les territoires libérés de l’occupation, des mesures prises pour le retour des personnes déplacées internes et de la menace des mines.

Le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie a également fait l’objet de discussions lors de la rencontre. Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance de la rencontre historique des dirigeants de l'Azerbaïdjan, des États-Unis et de l'Arménie à Washington le 8 août 2025, ainsi que de la signature de la déclaration commune. Les prochaines étapes vers la signature d'un accord de paix et la nécessité d'éliminer les revendications territoriales contre l'Azerbaïdjan inscrites dans la constitution arménienne ont été une fois de plus mises en valeur.

L'importance du projet « Route Trump pour la paix et la prospérité internationales » (TRIPP) pour le rétablissement des relations économiques et de transport dans la région a été soulignée. Les parties ont salué la décision relative à l’arrêt des activités des institutions de l'OSCE, telles que le Processus de Minsk, le Représentant spécial de la Présidence en exercice et le Groupe de planification de haut niveau, qui ont perdu leur importance fonctionnelle, compte tenu des réalités de la période post-conflit.

Evoquant les obstacles à la mise en œuvre des projets de coopération dans le cadre de l'OSCE, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l'importance de lancer la mise en œuvre du Programme de coopération avec l'Azerbaïdjan. Il a souligné l'utilité de développer une coopération pratique, notamment dans les domaines du déminage, de l'évaluation environnementale et de la cybersécurité.

Djeyhoun Baïramov a également souligné l'importance des initiatives de l'OSCE dans le cadre de sa dimension économique et environnementale, indiquant que le projet « Promotion des ports verts et de la connectivité dans la région de la mer Caspienne », lancé par l'Azerbaïdjan, était mis en œuvre avec succès et était déjà entré dans sa troisième phase.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souhaité à la Finlande plein succès dans sa présidence de l'OSCE, déclarant espérer que cette présidence contribuerait significativement au renforcement du dialogue et de la coopération multilatéraux et à la revitalisation des activités de l'OSCE.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions bilatérales et multilatérales d’intérêt mutuel.