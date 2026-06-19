Le ministre azerbaïdjanais des Finances discute des questions de coopération économique avec la délégation roumaine

Bakou, 19 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Finances, Sahil Babaïev, s’est entretenu avec une délégation dirigée par le conseiller présidentiel pour la Sécurité nationale de la Roumanie, Marius-Gabriel Lazurca.

Le développement des relations de partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Roumanie, la coopération régionale, la sécurité énergétique, l’expansion des relations économiques et d’autres questions d'intérêt mutuel ont été discutés lors de cet entretien.

Évoquant les questions de coopération dans le secteur de l’énergie, le ministre a fait savoir que la Roumanie figurait parmi les pays importateurs de gaz naturel azerbaïdjanais et a déclaré que l’Azerbaïdjan jouait un rôle important en tant que partenaire fiable pour renforcer la sécurité énergétique de l'Europe et diversifier ses sources d’énergie.

Dans le même temps, le ministre Babaïev a fourni des informations sur les réformes menées dans le domaine de la gestion des finances publiques en Azerbaïdjan.

Les travaux de restauration et de construction menés dans les territoires libérés ont été également abordés.

Pour sa part, Marius-Gabriel Lazurca s’est félicité du haut niveau de développement des relations de partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et la Roumanie, soulignant l’importance d’approfondir le dialogue politique, d’étendre la coopération économique et de développer les liens régionaux. Il a salué le rôle des deux pays dans le renforcement des relations entre les régions de la mer Caspienne et de la mer Noire, ainsi que l’importance du Couloir médian comme voie de transport fiable entre l’Asie et l’Europe.

Un large échange de vues a également eu lieu sur le développement de la coopération dans les domaines de la logistique, des infrastructures, des technologies numériques, de la production industrielle et des énergies renouvelables.