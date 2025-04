Le ministre Baïramov : Il existe des opportunités de coopération pour les entreprises slovènes dans le Karabagh et le Zenguézour oriental

Bakou, 17 avril, AZERTAC

« Nous pensons qu’il existe également des opportunités de coopération pour les entreprises slovènes dans le Karabagh et le Zenguézour oriental », a dit le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, lors d’une conférence de presse conjointe tenue avec Mme Tanja Fajon, vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères de Slovénie.

« Tanja Fajon a été informée des travaux de restauration et de construction en cours dans le Karabagh et le Zenguézour oriental. Un forum d’affaires se tiendra aujourd'hui avec la participation des entreprises azerbaïdjanaises et slovènes. Le gaz naturel azerbaïdjanais est déjà livré en Slovénie. Les discussions sur les projets concrets sont prévues dans le cadre du forum d'affaires d’aujourd'hui. Des accords préliminaires ont été obtenus entre certaines entreprises », a ajouté le ministre Baïramov.