Le ministre de la Défense Ahn Gyu-back et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth se retrouveront à Séoul

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Le ministre de la Défense Ahn Gyu-back et le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth se retrouveront demain à Séoul pour la réunion annuelle sur la sécurité, afin de discuter d'une grande variété de questions liées à la sécurité, à un moment où Séoul et Washington cherchent à «moderniser» leur alliance vieille de plusieurs décennies sur fond de bouleversements du contexte sécuritaire.

Lors de la 57e Réunion consultative sur la sécurité (SCM), les chefs de la défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis se rencontreront pour la première fois en personne depuis leurs entrées en fonction respectives.

La réunion de cette année pourrait inclure des discussions sur des questions majeures concernant l'alliance et la sécurité, dont la possibilité d'accorder de la «flexibilité stratégique» aux forces américaines stationnées en Corée du Sud, ainsi que la rétrocession à Séoul du contrôle opérationnel (OPCON) de son armée en temps de guerre, actuellement entre les mains de Washington.

Les deux parties devraient aussi parler du projet d'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire de Séoul, suite aux discussions qui ont lieu sur ce sujet entre le président Lee Jae Myung et le président américain Donald Trump lors de leur sommet la semaine dernière.

La Corée du Sud est déterminée à reprendre l'OPCON en temps de guerre de son armée avant la fin du quinquennat du président Lee en 2030. Hegseth a qualifié ce projet d'«excellent» et a décrit la Corée du Sud comme un partenaire de combat «crédible», tout en notant la nécessité pour Séoul d'assumer une plus grande responsabilité en matière de sécurité.

En réponse, Ahn a de son côté fait part de sa détermination à déployer tous les efforts disponibles pour permettre la reprise de l'OPCON, tout en maintenant une alliance forte et solide.

Au cours de leur sommet mercredi à Gyeongju, dans le sud-est du pays, Lee a ouvertement prié Trump d'autoriser la Corée du Sud à s'approvisionner en combustible pour sous-marins à propulsion nucléaire afin de pouvoir mieux surveiller les sous-marins nord-coréens et chinois, tout en notant que cela allégerait la charge opérationnelle des forces américaines.

Trump a annoncé le lendemain dans une publication sur les réseaux sociaux qu'il avait accordé à la Corée du Sud l'autorisation de construire des sous-marins à propulsion nucléaire sur un chantier de Philadelphie exploité par le sud-coréen Hanwha Ocean.

La SCM interviendra alors que la Corée du Nord continue de s'aligner militairement avec la Russie et de développer ses armes nucléaires et balistiques. Au cours d'une grande parade militaire plus tôt ce mois-ci, Pyongyang a dévoilé son nouveau missile balistique intercontinental Hwasong-20.

Le ministère a présenté comme principaux sujets à l'ordre du jour la coordination des politiques vis-à-vis de la Corée du Nord, la posture de défense combinée et la dissuasion élargie, ainsi que la maintenance, la réparation et la révision des navires.

«Les deux parties ont prévu de discuter de l'ensemble des questions en suspens pour faire avancer l'alliance sur une voie d'avenir et mutuellement bénéfique, afin de répondre à l'évolution de l'environnement sécuritaire et aux menaces», a indiqué plus tôt le ministère dans un communiqué.

Le département de la Guerre (anciennement département de la Défense) des Etats-Unis a également annoncé la participation de Hegseth à la prochaine SCM et a dit saluer «la volonté de Séoul à accroître les dépenses dans la défense et à assumer une plus grande responsabilité dans la dissuasion et la défense de l'alliance».

Hegseth est attendu en Corée du Sud plus tard dans la journée pour une visite de deux jours, dernière étape de sa tournée en Asie qui l'a déjà emmené au Japon, en Malaisie et au Vietnam. Dès son arrivée, il se rendra dans la Zone commune de sécurité (JSA) avec Ahn, ce qui représentera la première visite conjointe de la JSA par les chefs de la défense des deux pays alliés en huit ans. (Yonhap)