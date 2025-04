Le ministre koweitien des Affaires étrangères est informé de l’activité de déminage humanitaire

Bakou, 30 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyoun Baïramov, s’est entretenu ce mercredi avec son homologue koweitien Abdullah Ali al-Yahya.

Les aspects de la coopération azerbaïdjano-koweitien dans les domaines de la politique, de l’économie, du commerce, des investissements, de l’énergie, des transports, des communications et de l’humanitaire, le développement des liens touristiques, les questions de sécurité au Moyen Orient, ainsi que les réalités régionales pendant la période post-conflit ont été discutés au cours de l’entretien.

Il a été souligné que l’amitié et la fraternité existantes entre les deux pays étaient fondées sur des points communs historiques, culturels et religieux et s’étaient encore renforcées par le dialogue politique existant entre les leaders azerbaïdjanais et koweitien.

Les deux ministres se sont dits convaincus que la 3ème réunion de la Commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de l'État du Koweït, qui se tiendra le même jour, aurait des résultats fructueux dans le développement de la coopération pratique entre les deux pays dans divers domaines.

Il a été affirmé que le soutien mutuel et la solidarité affichés au sein des organisations régionales et internationales, ainsi que le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de chacun, étaient louables.

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant à la coopération mutuelle lors de la COP29. Les futures initiatives conjointes et les efforts possibles dans le domaine de la lutte contre le changement climatique ont été examinés.

Djeyhoun Baïramov a informé son homologue koweitien de la situation et des réalités actuelles dans la région pendant la période post-conflit, des travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation, ainsi que de l’activité de déminage humanitaire. Le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, les difficultés et défis actuels ont été abordés.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.