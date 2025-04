Le ministre marocain de la Justice rencontre une délégation de l’Institut International d’Histoire du Notariat

Rabat, 5 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Dans le cadre d'une visite officielle au Royaume du Maroc, une délégation de haut niveau composée de membres du Conseil d'administration de l'Institut international d'histoire du notariat, conduite par Philippe Cayet, président de l'Institut, a rencontré hier, vendredi, le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Le correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon un communiqué du ministère, que le ministre Abdellatif Ouahbi a reçu la délégation lors d'une réunion qui a constitué une occasion privilégiée pour un dialogue approfondi sur l’évolution de la profession notariale, ses fonctions historiques, juridiques et sociales, ainsi que sur les perspectives de coopération entre les notaires marocains et leurs homologues à l’échelle internationale.

A cette occasion, le ministre de la Justice a souligné que « le notaire constitue un maillon essentiel du système judiciaire, garant de la sécurité contractuelle et acteur clé de la stabilité familiale et sociale », en rappelant que le Maroc est pleinement engagé dans un chantier de modernisation globale des professions juridiques et judiciaires.

De son côté, Philippe Cayet, président de l’IIHN, s’est dit honoré par la qualité de l’accueil réservé à sa délégation. Il a déclaré que « le Maroc est un pays riche de traditions juridiques anciennes, occupant une place importante dans l’histoire et l’évolution du notariat », ajoutant que cette rencontre ouvre des perspectives prometteuses pour renforcer la coopération et l’échange d’expériences entre professionnels du notariat.

Il est à noter que la réunion a connu également la participation de Ratiba Essaqqat, notaire à Rabat et vice-présidente de l'Institut international d'histoire du notariat, ainsi que de plusieurs membres du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc.

Les discussions ont porté sur des sujets importants, notamment la nature de l’autorité accordée au notaire, sa relation avec le pouvoir judiciaire, les moyens par lesquels il peut contribuer à la résolution des conflits et son rôle dans les efforts non contentieux.