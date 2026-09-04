Le ministre sénégalais Mamadou Lamine Dianté : Nous sommes satisfaits du soutien apporté par le Centre du travail de l’OCI

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

« En avril 2027, Dakar, capitale de la République du Sénégal, accueillera le 24ème Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. Nous sommes venus en Azerbaïdjan pour signer un mémorandum d’entente avec le Centre du travail de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) dans le cadre de la préparation de ce congrès. Nous sommes satisfaits du soutien apporté par le Centre du travail de l’OCI et sommes convaincus qu’il permettra de mobiliser l’ensemble des États membres de l’OCI pour participer à ce congrès », a déclaré Mamadou Lamine Dianté, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public de la République du Sénégal, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Le soutien que le Centre apportera à différents niveaux, tant sur le plan organisationnel que financier, contribuera à assurer le succès de la tenue de ce Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail. La sécurité et la santé au travail doivent être considérées par les entreprises non pas comme une dépense, mais comme un investissement visant à prévenir les risques professionnels. Ce congrès, qui aura lieu au Sénégal, sera le premier événement de ce type organisé sur le continent africain. Pour assurer sa réussite, le Sénégal compte beaucoup sur le soutien du Centre du travail de l’OCI.

En plus du mémorandum d’entente, le Sénégal envisage également de signer le Réglement du Centre afin de renforcer la coopération avec le Centre du travail de l’OCI ainsi qu’avec l’ensemble des pays membres de l’OCI », a-t-il ajouté.