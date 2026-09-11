Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles : Notre coopération énergétique ne se limite pas au pétrole et au gaz

Bakou, 11 septembre, AZERTAC

« Le Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie n’est pas seulement une plateforme réunissant les secteurs énergétiques des deux pays, mais également une plateforme stratégique où l’avenir commun se construit à travers des projets concrets, conformément au principe « une nation, deux États », a déclaré le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, dans son intervention lors du 5ème Forum azerbaïdjano-turc de l’énergie.

Il a souligné que la coopération dans le domaine du gaz naturel, les partenariats dans l’exploitation des gisements d’hydrocarbures, ainsi que les pipelines permettant l’acheminement des ressources énergétiques azerbaïdjanaises vers les marchés régionaux et mondiaux via la Türkiye comptent parmi les principaux exemples de la coopération énergétique entre les deux pays.

« Notre coopération ne se limite pas au pétrole et au gaz. Nos relations se développent dans un large éventail de domaines, allant de l’industrie minière aux énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique aux marchés de l’électricité, ainsi que dans les secteurs du transport et de la distribution d’énergie. Le secteur énergétique mondial connaît actuellement une transformation majeure et le système énergétique devient de plus en plus centré sur l’électricité. Dans ce contexte, l’enjeu ne consiste pas seulement à produire de l’énergie, mais aussi à acheminer l’énergie produite vers les consommateurs de manière sûre, durable, rapide et efficace. »