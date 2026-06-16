Le ministre turc des Affaires étrangères réaffirmera le soutien d’Ankara au processus de paix dans le Caucase du Sud à Moscou

Mosou, 16 juin, AZERTAC

Lors de sa visite à Moscou, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, réaffirmera le soutien d'Ankara au processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et soulignera l'importance de la stabilité dans le Caucase du Sud.

C’est ce qu’a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères avant la visite prévue du ministre des Affaires étrangères à Moscou les 16 et 17 juin.

Selon la même source, au cours des discussions, Hakan Fidan soulignera que la paix et la stabilité dans le Caucase du Sud servaient les intérêts de la Türkiye et de la Russie.

En outre, dans le cadre des rencontres qui se tiendront à Moscou, les parties discuteront des questions internationales actuelles, de la situation au Moyen-Orient, des négociations entre les États-Unis et l'Iran, de la situation en Syrie, ainsi que de la coopération bilatérale entre la Türkiye et la Russie.

Les relations turco-russes revêtent une grande importance pour la stabilité et la prospérité régionales. Les discussions devraient aborder un large éventail de sujets, notamment le commerce, l'énergie, la sécurité et les affaires consulaires.