Le Niger est intéressé par le développement de ces relations avec le Milli Medjlis

Bakou, 23 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec le président du Conseil consultatif de la Refondation du Niger, Mamoudou Harouna Djingarey.

Un échange de vues a eu lieu sur les possibilités de coopération entre les deux pays et parlements. Au cours des discussions, la coopération conjointe des organes législatifs au sein des organisations parlementaires internationales a été soulignée. L'importance du soutien mutuel au sein d'organisations telles que l'Union interparlementaire, le Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés et l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a été particulièrement mise en avant. Sahibé Gafarova a donné des informations sur les activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, créé en 2021 à l'initiative du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Il a été affirmé que le Réseau parlementaire avait réalisé d'importants progrès.

Mamoudou Harouna Djingarey a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et a fait part de ses impressions positives quant au développement de l'Azerbaïdjan et de sa capitale, Bakou. Il a salué les réalisations obtenues par l’Azerbaïdjan. Mamoudou Harouna Djingarey a déclaré que le Niger souhaitait approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan et le Milli Medjlis.

Il a également exprimé son point de vue sur les questions de coopération interparlementaire et a fait savoir qu'ils continueraient à participer activement aux activités du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés.