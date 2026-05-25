Le nombre de dirigeants africains se rendant en Azerbaïdjan a augmenté au cours des trois dernières années, selon Rafiyev

Bakou, 25 mai, AZERTAC

« Au cours des trois dernières années, le nombre de dirigeants africains venant en Azerbaïdjan, que ce soit dans le cadre de visites bilatérales ou de divers événements internationaux, a considérablement augmenté », a souligné le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev, lors de la conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique, tenue à Bakou.

Selon lui, cette liste comprend les présidents de la Somalie, du Kenya, de l'Égypte, du Rwanda, de l'Angola, du Ghana, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie, du Zimbabwe, des Comores, de Madagascar, d'Eswatini, de Maurice et de la République centrafricaine, ainsi que les chefs de gouvernement des pays d'Afrique australe.