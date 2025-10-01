Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

La Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies 2025, célébrée sous le thème « Les personnes âgées, moteurs de l'action locale et mondiale : nos aspirations, notre bien-être et nos droits », met en lumière le rôle transformateur que jouent les personnes âgées dans la construction de sociétés résilientes et équitables. Loin d'être des bénéficiaires passifs, les personnes âgées sont des moteurs du progrès, apportant leurs connaissances et leur expérience dans des domaines tels que l'équité en matière de santé, le bien-être financier, la résilience communautaire et la défense des droits humains, indique l’ONU info.

La Déclaration politique et le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, adoptés en 2002, restent les pierres angulaires de la politique mondiale en matière de vieillissement, promouvant une société pour tous les âges grâce à des actions en faveur du développement, de la santé et d'environnements favorables. Le thème de 2025 reflète directement ces principes en reconnaissant les personnes âgées comme des moteurs du progrès tant au niveau local que mondial.

Cette dynamique a également été renforcée par les récents développements internationaux. En avril 2025, le Conseil des droits de l'homme a fait avancer ce programme en adoptant une résolution, soutenue par 81 États Membres, visant à créer un groupe de travail à composition non limitée chargé de rédiger un instrument juridiquement contraignant pour promouvoir et protéger les droits humains des personnes âgées. Cette étape historique reflète la reconnaissance croissante des personnes âgées en tant que titulaires de droits et acteurs du changement.

Les changements démographiques rendent l'action plus urgente que jamais. Les personnes âgées constituent un segment de la société en pleine croissance, en particulier dans les pays en développement. Les politiques qui autonomisent les personnes âgées, garantissent un accès équitable aux soins de santé et à la protection sociale et éliminent la discrimination sont essentielles pour le développement durable dans un monde vieillissant. En amplifiant la voix des personnes âgées et en reconnaissant leurs contributions, la Journée internationale 2025 sert de plateforme aux personnes âgées pour exprimer leurs aspirations, défendre leurs droits et réclamer des politiques qui garantissent leur dignité et leur bien-être.

Le 14 décembre 1990, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 1er octobre Journée internationale des personnes âgées Cela a été précédé par des initiatives telles que le Plan d’action international de Vienne sur le vieillissement, qui a été adopté par l'Assemblée mondiale sur le vieillissement de 1982 et approuvé plus tard la même année par l'Assemblée générale des Nations Unies.

En 1991, l'Assemblée générale a adopté les Principes des Nations Unies pour les personnes âgées. En 2002, la deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement a adopté le Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement, afin de répondre aux opportunités et aux défis du vieillissement de la population au XXIe siècle et de promouvoir le développement d'une société pour tous les âges.

Le nombre de personnes âgées (définies comme les personnes de 65 ans ou plus) a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021. Entre 2021 et 2050, la part mondiale de la population âgée devrait passer de moins de 10 % à environ 17 %.

La croissance rapide du nombre de personnes atteignant un âge avancé souligne l'importance de la promotion de la santé, de la prévention et du traitement des maladies tout au long de la vie.

Dans les sociétés dont la population vieillit, il devient impératif de s'adapter au nombre croissant de personnes âgées qui possèdent une gamme variée de capacités fonctionnelles. La capacité de remplir des fonctions essentielles et de participer à des activités quotidiennes est influencée non seulement par la capacité inhérente d'un individu, mais aussi par les environnements sociaux et physiques dans lesquels il vit. Les environnements favorables jouent un rôle essentiel en aidant les personnes âgées à maintenir leur niveau d'activité et leur indépendance au fur et à mesure qu'elles avancent en âge.