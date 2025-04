Bakou, 4 avril, AZERTAC

« Le nombre de victimes des mines après la seconde guerre du Karabagh a atteint 388. 70 d'entre elles ont été tuées et 318 autres blessées », a fait savoir Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence azerbaïdjanaise de déminage (ANAMA), dans sa déclaration aux journalistes après un jeu organisé à l’occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte antimines, célébrée le 4 avril.

Selon lui, plus de 3 400 personnes ont été touchées par les mines depuis 1991 : « 359 d'entre elles sont des mineurs et des jeunes, et 38 autres sont des femmes. Le danger des mines est un problème mondial. De 2020 à aujourd'hui, 191 555 hectares de terres ont été nettoyées de mines. Grâce à ces opérations de déminage, plus de 36 000 mines antipersonnel, plus de 21 000 mines antichars et plus de 133 000 munitions non explosées ont été découvertes et neutralisées », a précisé Vugar Suleymanov.