Le nouveau représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO remet ses lettres de créance à Khaled El-Enany

Paris, 28 août, AZERTAC

Le nouveau représentant permanent de la République d'Azerbaïdjan auprès de l'UNESCO, Fakhraddin Ismayilov, a remis ses lettres de créance au directeur général de l'UNESCO, Khaled El-Enany.

Lors de la rencontre tenue au siège de l'UNESCO, l'état actuel et les perspectives de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'organisation ont été examinés. Les parties ont souligné l'importance de renforcer davantage les liens dans divers domaines.

Au cours de la rencontre, Fakhraddin Ismayilov a fourni des informations sur les préparatifs du 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel, qui se tiendra à Bakou du 27 au 29 octobre. L'ambassadeur a souligné l'importance d'une coopération étroite et des efforts conjoints entre l'Azerbaïdjan et l'UNESCO pour garantir le succès et l’excellente organisation de cet événement.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.

Cette rencontre témoigne de l'intérêt mutuel constant pour le développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'UNESCO.