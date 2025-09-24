Le Pape Léon XIV invite à vivre une journée de jeûne et de prière pour la paix le 11 octobre

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

Après une catéchèse centrée sur le «mystère du Samedi Saint», huitième d’une série sur la Pâque de Jésus, que le Souverain pontife a développée lors de l'audience générale tenue ce mercredi 24 septembre, le Pape a invité, chacun, personnellement, en famille ou en communauté à «réciter le chapelet pour la paix tous les jours du mois prochain». Dans cette optique, Léon XIV appelle les fidèles catholiques à être présents sur la place Saint-Pierre, particulièrement, samedi 11 octobre à 18 heures.

Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la prière du Rosaire, prière dite de Marie. C’est pourquoi à l’approche à grands pas de ce mois dédié à la fois à la prière et la méditation biblique, le Pape Léon XIV a invité, à l’issue de l’audience générale de ce mercredi, sur la place Saint-Pierre, les fidèles à se joindre à la prière quotidienne du rosaire afin d'invoquer le don de la paix de Dieu. Les catholiques du monde entier s'uniront ainsi pour prier le Rosaire pour la paix dans les pays déchirés par la guerre.

L’évêque de Rome a par ailleurs annoncé une prière du Rosaire à 18 heures sur la place Saint-Pierre le samedi 11 octobre. «J'invite tout le monde, chaque jour du mois à venir, à prier le Rosaire pour la paix, personnellement, en famille et en communauté», a-t-il déclaré, recommandant spécifiquement, également aux religieux et laïcs du Vatican, à prier le Rosaire tous les jours dans la basilique Saint-Pierre à 19h tout au long du mois d'octobre.

La veillée de prière pour la paix du samedi 11 octobre, annoncée par le Pape, aura lieu pendant le Jubilé de la spiritualité mariale qui culminera avec la messe présidée par le Saint-Père le dimanche 12 octobre. Le 11 octobre marquera également le 63e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, inauguré par saint Jean XXIII en 1962.

Dans ses salutations aux pèlerins portugais, le Successeur de Pierre a surtout déploré les «ruines causées par une haine meurtrière». D'où l'invitation faite aux chrétiens à partager avec les autres «l'amour de Jésus qui illumine et élève l'humanité». (Vatican News)