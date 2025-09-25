Le paranageur azerbaïdjanais Roman Saley termine les championnats du monde avec 4 médailles

Bakou, 25 septembre, AZERTAC

Le paranageur azerbaïdjanais Raman Saley (catégorie S12) a terminé avec quatre médailles les championnats du monde organisés à Singapour.

Le triple champion paralympique a remporté la médaille de bronze au 100 mètres nage libre, auquel il a participé aujourd'hui, avec un temps de 54,01 secondes.

Il convient de noter que le quadruple champion du monde a remporté l'or au 100 mètres dos avec un temps de 1:01.58, l'argent au 50 mètres nage libre avec un temps de 24,27 secondes, et le bronze au papillon.