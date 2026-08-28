Le partenariat économique azerbaïdjano-ouzbek ouvre de réelles opportunités pour atteindre l’objectif d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux - AVIS

Bakou, 28 août, AZERTAC

« L’objectif de porter les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan à un milliard de dollars d’ici 2030 peut être considéré comme un objectif important, mais également réaliste, reposant sur des fondements économiques solides », a déclaré Aslan Ezimzadé, expert en économie, dans une interview à l’AZERTAC.

Selon lui, le renforcement des relations politiques et l’intensification des échanges économiques entre les deux pays au cours des dernières années créent des conditions favorables à la réalisation de cet objectif. Il estime toutefois que, pour atteindre un milliard de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2030, la croissance doit reposer non seulement sur l’augmentation des échanges traditionnels, mais aussi sur la création de nouvelles chaînes de production et de valeur.

Selon l’expert, les économies de l’Azerbaïdjan et de l’Ouzbékistan sont complémentaires dans plusieurs secteurs, offrant notamment un fort potentiel de coopération industrielle. La création d’entreprises conjointes dans l’extraction et la transformation des ressources, la chimie, les matériaux de construction, le textile, l’électrotechnique et l’agroalimentaire pourrait diversifier considérablement la structure des échanges. Il souligne que les projets déjà à l’étude témoignent d’une évolution progressive vers une coopération productive, au-delà des simples relations commerciales.

Le deuxième axe majeur est celui du transport et de la logistique. L’Azerbaïdjan constitue pour l’Ouzbékistan un maillon de transit important vers l’Europe et d’autres marchés via la mer Caspienne. Le développement des capacités du Corridor médian, l’accélération des transports multimodaux, la réduction des coûts logistiques et une meilleure interconnexion des infrastructures portuaires et ferroviaires pourraient accroître l’efficacité des échanges bilatéraux. La mise à l’ordre du jour d’une coopération dans les domaines du transport maritime et de la construction navale confirme également le caractère stratégique de cet axe.

L’agriculture et l’industrie agroalimentaire constituent également d’importants moteurs de croissance. Au-delà de l’exportation des produits agricoles, leur transformation, leur conditionnement et leur stockage, ainsi que leur exportation conjointe vers des pays tiers, permettraient de créer davantage de valeur ajoutée. Par ailleurs, le tourisme, l’urbanisme, les complexes résidentiels, ainsi que les secteurs financier et bancaire offrent de nouvelles perspectives de projets et contribuent à élargir le champ de la coopération économique.

Il a souligné l’importance particulière des documents signés dans les domaines de l’investissement et du commerce : « Le principal enjeu de la coopération économique réside souvent non pas dans l’existence d’intentions et d’accords généraux, mais dans leur concrétisation sous forme de projets précis, assortis de délais, d’organismes responsables et de mécanismes de financement. L’un des principaux atouts de la feuille de route est précisément de permettre le passage à la mise en œuvre concrète de la coopération. Pour les milieux d’affaires, cela pourrait avoir plusieurs retombées importantes :

- Nouveaux marchés et production : les entrepreneurs pourront accéder au marché du pays partenaire non seulement pour y vendre leurs produits, mais aussi pour y créer des unités de production, investir conjointement avec des partenaires locaux et accéder aux marchés de pays tiers.

- Réduction des risques institutionnels : les projets définis au niveau gouvernemental permettent de réduire dans une certaine mesure les risques institutionnels pour les entreprises et facilitent l’établissement de partenariats.

Dans l’ensemble, je pense que les projets considérés comme prioritaires par les deux pays pour porter leurs échanges commerciaux à un milliard de dollars pourraient, à long terme, générer d’importants bénéfices économiques pour les deux parties. »