Le PDG d'Expo 2030 Riyad invite le monde entier à participer à cet événement mondial

Bakou, 30 octobre, AZERTAC

Le PDG d’Expo 2030 Riyad, l’ingénieur Talal Al-Murri, a considéré Riyad comme l’endroit idéal pour accueillir l’Expo 2030, soulignant que (50%) de la population mondiale peut atteindre Riyad en seulement (6) heures et que d’ici 2030, Riyad aura achevé ses nouveaux mégaprojets, selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Al-Marri, s'exprimant lors d'une session intitulée « Comment construire une exposition de classe mondiale » en marge de la neuvième édition de la conférence Future Investment Initiative, organisée sous le thème « Clé de la prospérité », a prédit que le nombre de visiteurs de l'Expo 2030 atteindrait plus de 42 millions de visiteurs, appelant le monde à participer à l'Expo et les partenaires et les aides à construire des visions et à mettre en œuvre des projets, considérant que l'avenir appartient aux personnes qui réalisent.

Il a expliqué que l’Expo s’efforçait de changer les concepts à l’origine des défis majeurs auxquels étaient confrontées de nombreuses régions du monde, d’autant plus que le monde d’aujourd’hui a une vision, notant que les expositions peuvent influencer les pays hôtes à travers la révolution industrielle et les changements du XXe siècle, et que l’exposition doit œuvrer pour le changement, et pas seulement avoir un impact, ajoutant qu’Expo 2030 sera une plateforme stratégique pour l’avenir.

Al-Marri a souligné que l'exposition ira au-delà de son objectif déclaré et comprendra (3) volets : économique, social et culturel, qui contribueront à augmenter le produit intérieur brut, l'emploi et à améliorer les infrastructures, notant que l'exposition fournira plus de 1 000 emplois directs et indirects en plus d'établir des partenariats et d'ouvrir des opportunités aux entrepreneurs et aux entreprises émergentes.

Al-Marri a expliqué que l'aspect social de l'exposition contribuera à préparer une nouvelle génération à diriger l'avenir, ainsi qu'à fournir (25) millions de volontaires formés pour accueillir le monde en 2030. Quant à l'aspect culturel, l'Expo aura l'héritage à long terme le plus important, et à la fin de l'exposition, un village global du multiculturalisme sera annoncé, inspirant une plus grande connexion mondiale.

Al-Marri a déclaré : « L’Expo est un projet qui se concrétise aujourd’hui, et non un rêve. Nous œuvrons à créer des opportunités concrètes grâce à la conception, l’accueil, le tourisme, la cybersécurité et les technologies de l’information », invitant le monde entier à participer à ce grand projet.