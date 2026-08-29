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ECONOMIE

Le PDG de TotalEnergies défend la stratégie énergétique de son groupe face aux critiques

Le PDG de TotalEnergies défend la stratégie énergétique de son groupe face aux critiques

Bakou, 29 août, AZERTAC

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a défendu la stratégie énergétique du groupe, affirmant que la transition énergétique devait s’inscrire dans le temps tout en répondant aux besoins actuels en hydrocarbures, lors de son entretien sur France Inter, le samedi 29 août. Il a également annoncé que le plafonnement des prix des carburants serait maintenu pendant la durée du conflit évoqué dans l’entretien, selon l’Agence Anadolu.

Concernant la hausse des besoins en pétrole et en gaz, Patrick Pouyanné a estimé que la transition ne pouvait pas se faire « d'un coup de baguette magique », rappelant que le système énergétique mondial reste largement dépendant des énergies fossiles. Il a toutefois affirmé que TotalEnergies avait réduit de plus de moitié ses investissements dans les hydrocarbures depuis 2015 pour accroître la place des énergies décarbonées.

Selon le PDG, la demande mondiale de pétrole augmente depuis environ 20 ans à un rythme de 1% par an, tandis que les véhicules électriques progressent dans plusieurs régions. Il estime que l’avenir de l’automobile passe par « l’électrification », tout en soulignant la nécessité de disposer d’une électricité suffisamment décarbonée.

Pouyanné a indiqué que TotalEnergies entendait le maintenir pendant toute la durée du conflit, concernant le dispositif de plafonnement des prix à la pompe. Il a précisé que les plafonds avaient été ramenés à 1,99 euro pour l’essence et 2,25 euro pour le diesel.

Le dirigeant a évalué le coût du dispositif entre 250 et 300 millions d’euros, tout en estimant qu’il avait permis au groupe de gagner légèrement des parts de marché en France, passant selon lui d’environ 22 % à 25 %.

Patrick Pouyanné a également indiqué que TotalEnergies consacrait environ 4 milliards d’euros par an aux énergies décarbonées et renouvelables. Aux États-Unis, le groupe continuerait notamment à investir dans des projets éoliens et solaires, malgré l’abandon d’un projet éolien présenté comme économiquement défavorable aux consommateurs de l’État de New York.

Interrogé sur une décision du tribunal judiciaire de Paris concernant l’intégration des émissions indirectes de ses clients dans le plan de vigilance de TotalEnergies, Pouyanné a indiqué que le groupe avait fait appel.

Il a contesté l’idée que l’entreprise puisse être tenue responsable du choix de ses clients entre véhicules thermiques et électriques, estimant que cette question relevait désormais d’un débat juridique devant la cour d’appel.

Au cours de l’entretien, Patrick Pouyanné a également été interrogé sur l’évolution de la demande énergétique, les véhicules électriques, les investissements de TotalEnergies dans les renouvelables ainsi que sur les orientations économiques françaises.

Le PDG s’est dit préoccupé par certains programmes politiques qu’il juge marqués par « une forme d’étatisme » et a appelé à placer davantage l’entreprise au cœur de la politique économique, estimant que la production et le travail sont essentiels à la création de richesses.

 

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