Le potentiel de l'Azerbaïdjan en matière d'énergies vertes et d'investissements présenté au Forum de Tachkent

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Le 5e Forum international d'investissement de Tachkent s'est ouvert le 17 juin dans la capitale ouzbèke.

Le Premier ministre azerbaïdjanais, Ali Assadov, a participé à la séance plénière du Forum.

Lors de son intervention, Ali Assadov a souligné que le renforcement de l'attractivité de l'Ouzbékistan pour les investissements se traduit par un intérêt international croissant pour le pays, et que l'augmentation annuelle du nombre de participants au Forum international d'investissement de Tachkent en est une preuve manifeste.

Le Premier ministre a indiqué que l'Azerbaïdjan considère ces initiatives comme un outil important pour renforcer la coopération internationale en matière d'investissement.

Selon lui, le Forum a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, des représentants d'entreprises et des institutions financières internationales.

Ali Assadov a partagé l'expérience de l'Azerbaïdjan en matière d'attraction des investissements, de développement du secteur privé et d'amélioration du climat des affaires. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan met constamment en œuvre une politique d'ouverture de l'économie et de soutien à l'initiative entrepreneuriale.

Il a été souligné qu'au cours des vingt dernières années, plus de 350 milliards de dollars américains ont été investis dans l'économie azerbaïdjanaise, dont environ la moitié provient d'investissements étrangers. Le pays s'est doté d'un cadre législatif moderne garantissant une protection efficace des droits des investisseurs, la sécurité des investissements, la libre circulation des capitaux et l'égalité des chances pour tous les acteurs du marché.

Le Premier ministre azerbaïdjanais a dit espérer que le renforcement de la coopération internationale en matière d'investissement contribuera à la réalisation d'objectifs communs tels que le développement durable et la prospérité nationale.