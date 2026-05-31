Le premier Dialogue économique azerbaïdjano–américain se tiendra dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou

Bakou, 31 mai, AZERTAC

Conformément à la Charte de partenariat stratégique entre les gouvernements azerbaïdjanais et américain, le premier Dialogue économique Azerbaïdjan–États-Unis se tiendra le 2 juin dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou. L’événement sera organisé conjointement par le ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le Département d’État des États-Unis.

Lors de cet événement, les participants examineront les perspectives de coopération dans les domaines de la connectivité régionale, du commerce, de l’industrie, des investissements, de la sécurité énergétique, du transit, de l’intelligence artificielle et des infrastructures numériques.

Des sessions spéciales réunissant les milieux d’affaires des deux pays ainsi que la signature de plusieurs documents sur la coopération sont également prévues.