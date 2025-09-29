Le Premier ministre Ali Assadov participe à la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI

Bakou, 29 septembre, AZERTAC

Le 29 septembre, la réunion du Conseil des chefs de gouvernement de la Communauté des États indépendants (CEI) s'est tenue à Minsk.

Le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a participé à la réunion.

S'exprimant lors d'une réunion restreinte, le Premier ministre a souligné l'importance de la coopération à différents niveaux au sein de la CEI.

Ali Assadov a souligné l'importance des relations humanitaires et de la coopération dans le domaine de la santé. Il a ajouté que la réunion devrait approuver le plan d'action pour la préparation et la tenue de l'Année de la protection de la santé en 2026. Selon lui, dans ce contexte, l'amélioration des qualifications du personnel médical et l'introduction des technologies innovantes dans le système de santé figurent parmi les priorités.

Abordant le développement des relations économiques et commerciales de l'Azerbaïdjan avec les États membres de la CEI, le Premier ministre Assadov a dit que le volume des échanges commerciaux mutuels avait augmenté de plus de 21 pour cent au cours des 8 premiers mois de cette année.

Le Premier ministre a souligné le rôle clé des infrastructures modernes de transport et de logistique dans le renforcement des relations commerciales internationales. « L'Azerbaïdjan est devenu l'un des principaux centres de transport et de logistique d'Eurasie, et des efforts systématiques sont actuellement déployés pour moderniser les infrastructures de transport et développer les corridors de transport internationaux Est-Ouest et Nord-Sud », a-t-il ajouté.

Abordant l'agenda vert, le Premier ministre a déclaré que l'Azerbaïdjan investit activement dans les technologies énergétiques vertes, notamment l'énergie éolienne et hydroélectrique.

Le Premier ministre a fait savoir : « La coopération internationale dans ce domaine se développe, notamment des accords ont été signés avec les pays d'Asie centrale sur la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable. »

À la fin de son discours, le Premier ministre a souligné l’importance de poursuivre le dialogue avec tous les États membres de la CEI sur la base d’un respect constructif et mutuel.

Les chefs de gouvernement ont ensuite poursuivi la réunion dans un format élargi et un certain nombre de documents ont été signés à l'issue de la réunion.