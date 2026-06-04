Le Premier ministre Ali Assadov rencontre les participants à la réunion du Conseil des banques centrales des pays membres de l’Organisation des Etats turciques

Bakou, 4 juin, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré les participants à la réunion du Conseil des banques centrales des pays membres de l'Organisation des États turciques, tenue à Bakou le 4 juin.

L'importance de la réunion du Conseil a été soulignée lors de la rencontre. Les participants se sont dits convaincus que cet événement contribuerait à renforcer la coopération entre les secteurs financiers des pays membres de ladite organisation et à accroître le rôle des banques centrales dans ce processus.

Il a été souligné avec satisfaction que la coopération fondée sur la confiance mutuelle et les intérêts communs entre les États membres de l’Organisation des Etats turciques se développait avec succès dans divers domaines. Il a été également affirmé qu'une attention particulière était portée à l'approfondissement des relations en matière d’économie, de commerce, d’investissement, de transport, d'énergie et de finance dans le cadre de la présidence azerbaïdjanaise de ladite organisation cette année.

La discussion a porté sur les réformes successives mises en œuvre en Azerbaïdjan pour moderniser le secteur financier et bancaire, ainsi que sur les résultats obtenus en matière d'amélioration de la qualité des services financiers, d'accroissement de la transparence et de renforcement de la stabilité du système bancaire.

Les perspectives de développement de la coopération dans les secteurs financier et bancaire ont été également discutées.