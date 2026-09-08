Le Premier ministre Ali Assadov rencontre Liu Haixing, membre du Comité central du Parti communiste chinois

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais, Ali Assadov, a rencontré le 8 septembre Liu Haixing, membre du Comité central du Parti communiste chinois et chef de son Département international.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites du développement du partenariat stratégique global entre l’Azerbaïdjan et la Chine. Elles ont notamment souligné le rôle déterminant des efforts conjoints des présidents Ilham Aliyev et Xi Jinping dans l’élévation des relations bilatérales à leur niveau actuel, selon le Cabinet des ministres.

Une dynamique positive des relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays a été mise en avant. Les parties ont évoqué la mise en œuvre réussie de projets conjoints dans le domaine de l’énergie verte, ainsi que l’existence d’un important potentiel pour approfondir la coopération dans ce secteur.

Soulignant le développement constant de la coopération dans le domaine des transports et du transit, les parties ont estimé que de bonnes perspectives existaient pour élargir davantage la coopération dans le cadre de l’initiative « Une ceinture, une route » et du Couloir médian. L’accent a été mis aussi sur l’importance de l’ouverture du corridor de Zenguezour pour renforcer les liaisons de transport régionales et accroître le potentiel de transit.

Le développement des relations entre le Parti Nouvel Azerbaïdjan et le Parti communiste chinois a été hautement apprécié. L’importance d’élargir encore plus la coopération et les contacts entre les deux partis a également été mise en valeur.

Lors de la rencontre, les discussions ont également porté sur les perspectives de développement de la coopération mutuellement bénéfique entre l’Azerbaïdjan et la Chine dans divers domaines.