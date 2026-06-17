Le Premier ministre Ali Assadov s'est vu remettre le projet intitulé « Bright Uzbekistan »
Bakou, 17 juin, AZERTAC
Un numéro spécial du magazine international « Bright Uzbekistan » a été remis au Premier ministre Ali Assadov lors de sa visite de travail en Ouzbékistan.
Les 3e et 4e numéros spéciaux du magazine, consacrés à l'Azerbaïdjan, rendent hommage au riche héritage national du Leader du peuple azerbaïdjanais Heydar Aliyev et aux succès remportés par le pays sous la direction du président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.
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