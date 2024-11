Le Premier ministre Ali Assadov s’entretient avec le directeur régional de l’OMS pour l’Europe

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République, Ali Assadov, s’est entretenu, mardi 19 novembre, avec Hans Henri Kluge, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe.

Lors de l’entretien, l’importance de la COP29 en cours à Bakou a été soulignée et il a été évoqué que divers événements consacrés aux impacts des changements climatiques sur la santé étaient organisés dans le cadre de la conférence.

Les parties ont exprimé leur satisfaction quant au niveau de la coopération efficace entre l’Azerbaïdjan et l’Organisation mondiale de la santé. Il a été souligné que les programmes et projets de santé réalisés en Azerbaïdjan étaient en adéquation avec les priorités de l’OMS et les Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les perspectives de coopération dans divers domaines de la santé, y compris la réduction des impacts des changements climatiques sur la santé humaine, ont fait l’objet de discussions lors de l’entretien.