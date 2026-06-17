Le Premier ministre Ali Assadov visite le Centre de la civilisation islamique à Tachkent

Bakou, 17 juin, AZERTAC

En marge de sa participation au 5e Forum international d'investissement, le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, ainsi que les chefs de gouvernement du Bélarus, du Tadjikistan et du Kirghizistan, ont visité le Centre de la civilisation islamique à Tachkent, en Ouzbékistan.

Selon l'agence de presse officielle UZA, le Premier ministre ouzbek, Abdoulla Aripov, a présenté aux invités des informations détaillées sur le Centre pour la civilisation islamique. Il a été précisé que la première pierre de ce centre, créé par décret du président ouzbek Chavkat Mirzioïev, a été posée en 2018. Des centaines de scientifiques, d'experts, ainsi que des personnalités religieuses et publiques ont participé à sa réalisation.