Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à une rencontre des membres du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI avec le président biélorusse

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Ali Assadov, a participé le 30 septembre à une rencontre des membres du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, selon le service de presse du Cabinet des ministres.

Le président biélorusse a salué les membres du Conseil des chefs de gouvernement de la CEI.

Prenant la parole lors de la réunion, Ali Assadov a transmis les salutations et les meilleurs vœux du président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, au chef de l’Etat biélorusse Alexandre Loukachenko.

Le Premier ministre a également abordé les questions figurant à l’agenda bilatéral de la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus.