Le Premier ministre azerbaïdjanais participe à une réunion du Conseil intergouvernemental eurasien à Minsk

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite de travail à Minsk, le Premier ministre azerbaïdjanais, Ali Assadov, a participé en tant qu'invité à la réunion du Conseil intergouvernemental eurasien, mardi 30 septembre.

Ayant pris la parole lors de la réunion, le Premier ministre Ali Assadov a qualifié la coopération économique et commerciale de vecteur fondamental des relations de l'Azerbaïdjan avec les pays membres de l’Union économique eurasiatique (UEE). Il a souligné qu'au cours des huit premiers mois de 2025, les échanges commerciaux de l'Azerbaïdjan avec les pays membres de l’UEE avait augmenté de plus de 22 %.

Le Premier ministre a évoqué les activités des fonds d'investissement conjoints créés par l'Azerbaïdjan avec plusieurs partenaires membres de l’UEE afin de garantir des flux d'investissement mutuels vers des secteurs économiques clés.

Abordant la coopération dans le secteur des transports et du transit, Ali Assadov a déclaré que ce secteur occupait une place particulière à l'ordre du jour, car il présentait un potentiel important pour accroître les échanges commerciaux et les investissements et développer de nouvelles opportunités économiques.

Évoquant les efforts constants déployés par l'Azerbaïdjan pour moderniser ses infrastructures de transport, le Premier ministre a souligné l'augmentation de la capacité de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars et le lancement de la deuxième phase d'élargissement du Port maritime international de commerce de Bakou.

Ali Assadov a également souligné la portée du Couloir médian. Il a indiqué : « Au cours des trois dernières années, le volume de transport de marchandises via le territoire azerbaïdjanais le long de ce couloir a augmenté de près de 90 %, ce qui témoigne de son efficacité et de la demande croissante. »

Compte tenu de la participation à la réunion des représentants des cinq États riverains de la mer Caspienne, l'Iran y compris, Ali Assadov a attiré l'attention sur la question de l’assèchement de la mer Caspienne.

« Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a récemment souligné l'importance de cette question depuis la tribune de l'ONU. Malheureusement, la situation écologique de la mer Caspienne se dégrade rapidement. Prévenir une éventuelle catastrophe écologique dans la région de la mer Caspienne exige des efforts conjoints urgents des États riverains. L'Azerbaïdjan, fidèle aux accords obtenus précédemment, est prêt à renforcer la coopération pour trouver des solutions communes à ce problème », a déclaré le Premier ministre Ali Assadov.