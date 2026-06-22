Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le président de la Chambre des représentatns de Jordanie

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Lundi 22 juin, le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov a rencontré une délégation menée par le président de la Chambre des représentants du Royaume hachémite de Jordanie, Mazen Torki Saud al-Qadi.

L'importance de la tenue de la 20e session de la Conférence de l'Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique à Bakou a été soulignée lors de la rencontre.

Il a été indiqué que les relations entre l'Azerbaïdjan et la Jordanie se développent avec succès, fondées sur les principes d'amitié, de respect mutuel et de coopération fructueuse.

L'importance d'une coopération réussie et d'un soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations internationales a été mise en avant.

Les discussions ont également porté sur les perspectives de coopération entre l'Azerbaïdjan et la Jordanie dans plusieurs domaines d'intérêt commun.