Le Premier ministre chinois arrive dans la zone frappée par une coulée de boue au Xizang

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le Premier ministre chinois Li Qiang est arrivé jeudi après-midi dans le bourg de Gyirong, dans la région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine, après qu'une coulée de boue massive a frappé la zone mercredi matin.

M. Li, également membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), est chargé par Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, de diriger un groupe de hauts responsables des départements concernés dans la zone touchée par la catastrophe.

Ils superviseront les opérations de secours et rendront visite aux équipes de secours, ainsi qu'aux personnes touchées par la catastrophe. (Agence Xinhua)