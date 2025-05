Le Premier ministre coréen Han Duck-so dirige une réunion sur la sécurité nationale avant sa probable démission cet après-midi

Bakou, 1er mai, AZERTAC

En Corée du Sud, le président par intérim Han Duck-soo a dirigé ce matin une réunion des chefs de ministères liés à la sécurité nationale, ce qui sera peut-être la dernière réunion à laquelle il aura assisté en occupant ces fonctions, puisqu'il devrait normalement présenter sa démission avant la fin de la journée pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle anticipée du 3 juin.

Lors de cette réunion, Han a réagi concernant la menace de cyberattaques nord-coréennes et le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie : «La Corée du Nord accélère son rapprochement avec la Russie ainsi que la sophistication de ses armes contre nous, tout en tramant de nouvelles provocations.»

«Notre peuple, le gouvernement et les entreprises sont constamment exposés à la menace de cyberattaques» a noté Han avant de poursuivre : «La sécurité nationale est la base fondamentale du pays et un soutien pour notre économie. […] Les ministères liés à la diplomatie et la sécurité nationale devraient s'unir avec un esprit de responsabilité, leurs pensées uniquement pour l'Etat et le peuple, afin de tenir une posture ferme.»

«Les tensions accrues au sein de la communauté internationale causées par les politiques du second mandat de Trump et ses conséquences provoquent l'inquiétude dans notre population», a-t-il continué. «Le gouvernement doit faire face aux négociations avec les Etats-Unis et à d'autres sujets sensibles concernant l'ordre international, tout en gardant comme principe intransigeant la sécurité nationale et les intérêts nationaux.»

La réunion de ce matin semble être la dernière action officielle du Premier ministre, qui assume l'intérim de la présidence. Il devrait donner sa démission cet après-midi afin de présenter sa candidature à l'élection présidentielle anticipée causée par la destitution de l'ancien président Yoon Suk Yeol le 4 avril dernier. Malgré le fait que l'opinion publique ne semble pas être favorable à sa candidature, Han va probablement l'officialiser demain. (Yonhap)