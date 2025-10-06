Le Premier ministre hongrois arrive en Azerbaïdjan pour participer au sommet de l’Organisation des Etats turciques

Guébélé, 6 octobre, AZERTAC

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est arrivé le 6 octobre en Azerbaïdjan pour prendre part au 12e Sommet du Conseil des chefs d’Etat de l’Organisation des Etats turciques.

Une garde d’honneur était alignée en l’honneur du Premier ministre hongrois à l’Aéroport international de Guébélé.

A sa descente d’avion, le Premier ministre Viktor Orban a été accueilli par le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Adil Karimli, et d’autres officiels.