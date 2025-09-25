Le président albanais : Il existe un très bon dialogue politique avec l'Azerbaïdjan et la coopération économique s'est renforcée
New York, 25 septembre, AZERTAC
« L’Albanie et l’Azerbaïdjan sont de très bons amis », a dit le président albanais Bajram Begaj dans son interview accordée à l’AZERTAC.
Le président albanais a déclaré qu'il existait un très bon dialogue politique entre les deux pays, ajoutant que la coopération économique avait également été renforcée.
« L’un des domaines d’intérêt mutuel est le secteur de l’énergie, et les investissements de l’Azerbaïdjan en Albanie sont très appréciés. Le gazoduc transadriatique assure la sécurité énergétique de l'Europe, et le volume de gaz depuis l'Azerbaïdjan vers l'Albanie et toute l'Europe est aujourd'hui en augmentation. Je pense que nous devrions travailler ensemble pour développer notre coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, notamment le tourisme. Grâce à nos relations d’amitié, nous pourrons y parvenir plus efficacement à l'avenir », a-t-il ajouté.
