Le président algérien qualifie les Massacres du 8 mai 1945 de "pires crimes contre l'humanité" de l'ère contemporaine

Bakou, 8 mai, AZERTAC

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a qualifié, mercredi, les massacres commis par le colonialisme français, le 8 mai 1945 en Algérie, de « pires crimes contre l'humanité », assurant que son pays « n'acceptera jamais que le dossier de la mémoire soit oublié ou renié », selon l’Agence Anadolu.

Dans un message adressé aux Algériens à la veille de la commémoration du 80e anniversaire de ces massacres, qui ont coûté la vie à 45 000 algériens, selon les autorités algériennes, Abdelmadjid Tebboune a rappelé d’emblée le « caractère décisif du soulèvement du peuple algérien ».

Un soulèvement qui, a-t-il insisté, « a porté les luttes du mouvement national au fil des décennies et qui l’a transformé en une lutte armée, devenue inévitable pour se débarrasser d’un colonialisme sanglant, dont l’histoire de l’humanité a retenu plus d’un siècle de violations horribles contre le peuple algérien ».

« Cette date met en lumière l’ampleur et la gravité des souffrances endurées par un peuple résistant fier de sa force, hier, aujourd’hui et demain, pour avoir chassé l’agresseur de notre terre pure et pour avoir fait face au pire génocide et plus odieux crimes contre l’humanité de l’ère contemporaine », a-t-il dénoncé.

Et d'ajouter : « Ces manifestations sont l’expression la plus sincère de l’attachement du peuple algérien à la liberté, à la dignité et à la fierté ».

Le chef de l'Etat algérien, a indiqué que « commémorer ce souvenir douloureux avec un esprit de loyauté envers nos ancêtres, qui ont enduré des horreurs et des tragédies dévastatrices pour l’humanité et la planète, est une manifestation de détermination à préserver l’héritage des martyrs ».

Abdelmadjid Tebboune a également affirmé que ce moment poignant « n’est que la confirmation d’une nature inhérente au peuple algérien attaché à son histoire, sa patrie et sa liberté, et que l’Algérie souveraine, fière et victorieuse se tourne avec détermination et travail vers un développement plus durable ».

« Aujourd’hui, elle est portée par la volonté de patriotes jaloux de leur pays et qui s’emploient à mobiliser ses capacités pour consolider sa position à l’échelle régionale et mondiale », a-t-il ajouté.

Tebboune s’est également dit convaincu que le peuple algérien « qui, hier, a créé des gloires à partir de souffrances et de sacrifices, ne se laissera pas arrêter par la difficulté des défis, et sera plus déterminé à affronter ceux qui s’opposent à nos principes et à l’indépendance de notre décision nationale, et à déjouer leurs complots ».

Le 8 mai 1945 a été marqué par une répression sanglante des manifestations des Algériens sortis, ce jour-là, pour fêter la fin de la seconde guerre mondiale et la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, réclamant plus de liberté et le respect par la France de ses engagements.

Selon de nombreux historiens, les manifestations ont été violemment réprimées par l’armée coloniale. Le bilan était trop lourd, avec plusieurs milliers de personnes tués, notamment à Sétif, à Guelma et Kherrata (dans l'est Algérien).