Le président Aliyev : Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan et la Türkiye avancent vers l’avenir côte à côte, avec confiance et succès

Bakou, 15 juillet, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a adressé une lettre à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de l’anniversaire des événements du 15 juillet survenus en Türkiye.

Dans la lettre, il est indiqué : « Je rends hommage avec un profond respect et une grande estime à la mémoire de tous nos frères et sœurs tombés en martyrs il y a neuf ans, le 15 juillet, pour avoir empêché la tentative de coup d’État en Türkiye. J’adresse mes sincères condoléances à leurs familles ainsi qu’à l’ensemble de votre peuple.

Cette nuit-là, le pays frère, la Türkiye, a écrit la plus grande épopée héroïque de son histoire contemporaine. Votre peuple courageux et combatif a résisté à cette sanglante tentative de coup d’État visant les fondements constitutionnels et démocratiques de la République de Türkiye, en défendant sa patrie, son drapeau et son État. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que le 15 juillet, Journée de la démocratie et de l’unité nationale, est une date marquante célébrant la victoire d’une volonté forte et inébranlable, de l’unité nationale, de la solidarité et du patriotisme.

Dès les premières heures de cette tentative perfide, le peuple et l’État azerbaïdjanais se sont tenus aux côtés du pays frère, la Türkiye, exprimant leur soutien et leur solidarité. Cela a une nouvelle fois manifesté de manière évidente le principe « Une nation, deux États » et constitué une preuve éclatante de notre fraternité.

L’échec de ce plan perfide dirigé contre l’État turc n’a été possible que grâce à votre leadership, à votre grand dévouement et à l’unité étroite de votre peuple autour de vous. Votre pays frère est sorti de cette épreuve difficile avec dignité et encore plus fort, prouvant une fois encore sa puissance au monde entier.

Vous œuvrez aujourd’hui encore avec détermination et persévérance à la réalisation de l’objectif d’une « Türkiye sans terrorisme », dans le but de léguer aux générations futures un pays sûr, paisible et prospère. La décision récente du groupe terroriste PKK de se dissoudre et de déposer les armes a été le résultat éclatant de votre forte volonté politique, ainsi que la célébration de l’unité et de la solidarité nationales. »

Le chef de l’État souligne également qu’aujourd’hui, l’Azerbaïdjan et la Türkiye avancent vers l’avenir côte à côte, avec confiance et succès. Il ajoute que l’indéfectible fraternité entre nos pays, leur unité sans pareille dans le monde et leur alliance stratégique constituent un facteur de sécurité, de partenariat et de développement, tant pour notre région que pour l’ensemble du monde.

« Je suis convaincu que notre alliance stratégique, fondée sur la volonté de nos peuples frères qui se sont soutenus historiquement, ainsi que sur la Déclaration de Choucha, se renforcera et s’approfondira encore davantage grâce à nos efforts communs. Saisissant cette occasion, j’exprime mes voeux de bonne santé, de bonheur et de succès pour Vous, ainsi que de paix durable, de prospérité et de bien-être au peuple frère de Türkiye », conclut le président Ilham Aliyev.