Le président Aliyev : Aujourd’hui, le système statistique national de l’Azerbaïdjan se développe de manière continue

Bakou, 24 septembre, AZERTAC

« Aujourd’hui, le système statistique national de l’Azerbaïdjan se développe de manière continue, et la production de données statistiques officielles conformes aux standards internationaux et basée sur des approches innovantes reste au centre de nos priorités », indique le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message adressé aux participants au 3ᵉ Forum international de statistique placé sous le thème « Perspectives de développement de la statistique : le rôle des projets internationaux », organisé à Bakou.

Le chef de l’État ajoute que les défis contemporains, tels que l’intelligence artificielle, nécessitent l’élaboration de nouvelles méthodologies, d’outils et d’approches dans le domaine de la statistique, ainsi que la définition précise des objectifs futurs.

« Une coopération internationale efficace et l’évaluation appropriée de ses possibilités sont indispensables pour atteindre ces objectifs », estime Ilham Aliyev.